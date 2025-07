In einem Berliner Krankenhaus ist es offenbar zu einer gravierenden Operationspanne gekommen. Ein Ex-Patient der Evangelischen Elisabeth Klinik behauptet, er sei am falschen Bein operiert worden. „Ich sollte eigentlich an meinem linken Bein operiert werden“, sagte Tuna Kara am Samstag im Gespräch mit TRT Deutsch. Der türkischstämmige Kara will nun juristisch gegen die Ärzte vorgehen. Bisher war die Klinik für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

Kara hatte eigenen Angaben zufolge einen Bänderriss am linken Bein erlitten, weshalb eine Operation notwendig geworden sei. Doch nach der OP habe er Schmerzen am rechten Bein verspürt. Eine Schwester habe ihm daraufhin gesagt, dass dies „normal“ sei. Schließlich sei er an dem Bein operiert worden. Diese Antwort hatte Kara nicht erwartet. „Daraufhin habe ich gesagt, dass ich am linken Bein operiert werden sollte. Da hat sie die Ärztin gerufen“, schilderte Kara weiter.

Als die Ärzte ihren Fehler bemerkt hätten, habe er eine Entschuldigung und einen OP-Termin für den darauffolgenden Tag erhalten – dieses Mal für das linke Bein. „Da war ich dagegen und nicht einverstanden“, so Kara. Er will es nun in einem anderen Krankenhaus probieren.

Der Personalmangel im deutschen Gesundheitssystem war vor allem während der Pandemie sichtbar geworden. Ärzte und Pflegepersonal beklagen lange Arbeitszeiten und Überstunden. Vergangenen Monat hatte die Ärzteschaft der renommierten Berliner Charité für bessere Arbeitsbedingungen protestiert – das erste Mal seit 15 Jahren.