Am Samstag haben in Berlin rund 1400 PKK-Sympathisanten für die Aufhebung des Verbots der Terrororganisation demonstriert. Dies teilte die Polizei übereinstimmenden Medienberichten zufolge mit.

Die Demonstration begann demnach am Hermannplatz in Neukölln und hörte in Kreuzberg am Oranienplatz auf. Ein Polizeisprecher bestätigte, dass bei dem Protest PKK-Symbole und verbotene Flaggen gezeigt worden seien. Außerdem sollen die Sympathisanten der Terrorgruppe Pyro-Technik gezündet haben. Insgesamt seien 380 Polizeikräfte im Einsatz gewesen.

Die Terrororganisation PKK führt seit mehr als 40 Jahren Anschläge in Türkiye durch. Sie wird dort für den Tod von mehr als 40.000 Menschen verantwortlich gemacht. Die PKK wird auch in den USA und der EU als Terrororganisation eingestuft. Die YPG ist der syrische Ableger der Terrormiliz.