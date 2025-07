Trotz des 1:1 gegen Spanien rechnet knapp ein Drittel der Deutschen mit einem Vorrunden-Aus der Nationalmannschaft bei der Fußball-WM. 31 Prozent der Bundesbürger glauben einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov zufolge nicht an einen Einzug der DFB-Auswahl in die K.o.-Runde. Dagegen rechnen demnach 47 Prozent mit einem Weiterkommen des Teams von Bundestrainer Hansi Flick. 22 Prozent machten keine Angabe.

Um den Einzug ins Achtelfinale geht es für das deutsche Team am Donnerstag (20.00 Uhr/ARD und MagentaTV) im letzten Gruppenspiel gegen Costa Rica. Die DFB-Auswahl ist nach zwei Spielen mit einem Punkt Gruppenletzter und muss die Begegnung gewinnen, um eine Chance auf das Weiterkommen zu haben. 2018 bei der WM in Russland war die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw als amtierender Weltmeister in der Vorrunde ausgeschieden.