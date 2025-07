Der türkische Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu hat Schweden und Finnland Fortschritte im NATO-Beitritsprozess attestiert. Doch es seien „konkrete Schritte“ nötig, sagte Çavuşoğlu am Mittwoch in Bukarest. So erwarte Ankara weiterhin die Auslieferung von Terrorverdächtigen. Auch müssten die Terrorvermögen eingefroren werden, so der türkische Außenamtschef.

Am Dienstag hatte in der rumänischen Hauptstadt Bukarest ein trilaterales Treffen zwischen Türkiye, Schweden und Finnland stattgefunden.

Çavuşoğlu forderte außerdem die NATO-Verbündeten auf, die Unterstützung von Terrorgruppen in Syrien einzustellen. Der schwedische Außenminister Tobias Billström sagte dem öffentlich-rechtlichen Fernsehsender SVT, dass es eine Entwicklung beim NATO-Erweiterungsprozess gebe.

Auch der finnische Außenminister Pekka Haavisto zeigte sich zuversichtlich. Im Gespräch mit dem öffentlich-rechtlichen TV-Sender YLE bezeichnete er das Treffen in Bukarest als konstruktiv.

