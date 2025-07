Der türkische Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu hat das türkische Honorargeneralkonsulat in der polnischen Stadt Lodz eingeweiht. Çavuşoğlu betonte bei seiner Eröffnungsrede am Mittwoch die Bedeutung der bilateralen Beziehungen zwischen Türkiye und Polen. Die Beziehungen würden „hervorragend voranschreiten“ und auch in Zukunft wolle man die Zusammenarbeit weiter vertiefen. Auch der polnische Außenminister Zbigniew Rau hob die türkisch-polnischen Beziehungen hervor. Er dankte Türkiye für die Vermittlung beim Getreideabkommen zwischen Russland und der Ukraine. Dadurch seien wichtige Lebensmittelexporte aus ukrainischen Häfen wieder aufgenommen worden. Mit der Eröffnung des Honorargeneralkonsulats in Lodz befinden sich aktuell insgesamt vier türkische Generalkonsulate in Polen. Çavuşoğlu stellte in seiner Rede die Eröffnung eines fünften Generalkonsulats in Danzig in Aussicht.