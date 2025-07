Wegen Diskriminierung einer Muslimin ist eine Restaurantbesitzerin im Südwesten Frankreichs zur Zahlung einer Geldstrafe verurteilt worden. Die 64-jährige Besitzerin hatte der Kundin den Zutritt in ihr Lokal aufgrund ihres Kopftuches verweigert, wie lokale Medien am Mittwoch berichteten. Der Vorfall ereignete sich demnach Ende Mai im Restaurant „La Croisière chez Patx Hendaye“ am Muttertag.

Die Betroffene sei an diesem Tag von ihrem Sohn eingeladen worden. Der Muttertag findet in Frankreich traditionell am letzten Maisonntag statt.

Eine Aufnahme des Vorfalls ging bereits im Juli in den sozialen Medien viral. Darin weist die Besitzerin des Lokals die beiden Kunden ab. Die Begründung: Die Mutter sei „wie in prähistorischen Zeiten gekleidet“.

Die Familie erstattete daraufhin Anzeige wegen Diskriminierung. Am 15. November kam es zur ersten Verhandlung vor Gericht.