Der türkische Nachrichtendienst MIT hat ein hochrangiges Mitglied der Terrormiliz PKK/YPG im Nordosten Syriens außer Gefecht gesetzt. Es handelt sich dabei um Muhammed Nasir mit dem Decknamen Kemal Pir, wie Sicherheitskreise am Freitag mitteilten. Demnach war Pir für die Region um Tell Tamer verantwortlich.

Er soll bei der Koordination von Angriffen und Sabotageakten in dem Gebiet eine einflussreiche Rolle gespielt haben. Pir soll zudem weitreichende Kenntnisse über den Bau von Sprengkörpern und Raketen besitzen.

Ein weiteres PKK/YPG-Mitglied wurde in der türkischen Provinz Şırnak in Südostanatolien festgenommen. Azad Öngüç mit dem Codenamen Canfeda Alman hatte sich in einem LKW-Anhänger versteckt, wie das türkische Innenministerium berichtete. Er soll zuvor illegal von Syrien nach Türkiye eingeschleust worden sein.

Laut Innenministerium war Öngüç an zahlreichen Terroranschlägen beteiligt. Bei dem tödlichen Angriff auf türkische Sicherheitskräfte in der südöstlichen Provinz Siirt im März 2018 wird ihm eine Mittäterschaft vorgeworfen. Dabei wurden sieben Personen getötet und zwölf weitere verletzt.