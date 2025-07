Nach Aussagen des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan soll die angekündigte Sicherheitszone im Norden Syriens vollständig errichtet werden. „Wir werden den 30 Kilometer langen Sicherheitskorridor (...) unbedingt fertigstellen“, sagte Erdoğan am Samstag in der südöstlichen Provinz Şanlıurfa.

Die Terroranschläge sowie Kritiker der türkischen Anti-Terror-Operation „werden unsere Entschlossenheit nicht beeinträchtigen“, betonte Erdoğan. Den Gegnern der Einsätze warf der türkische Staatschef vor, „nur um ihre eigenen politischen und wirtschaftlichen Ziele besorgt“ zu sein. Sie würden das Leid und den Chaos durch den Terror billigend in Kauf nehmen.

Am 20. November war die Operation „Kralle-Schwert“ gegen die Terrorgruppe PKK/YPG gestartet worden. In der ersten Phase wurden Stellungen im Nordirak und im Norden Syriens bombardiert. Die Operation ist eine Antwort auf den jüngsten PKK-Terroranschlag in der Einkaufsmeile „Istiklal“ in Istanbul. Die Attentäterin Ahlam Albashır gestand nach ihrer Festnahme, dass sie im Auftrag der PKK/YPG in Syrien gehandelt habe.

Türkiye hat seit 2016 mehrere Operationen in Syrien gegen die PKK/YPG und Daesh gestartet. Dabei beruft sich Ankara auf das 1998 mit Damaskus geschlossene Abkommen von Adana.