Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat weitere Unterstützungsmaßnahmen für Menschen mit Behinderung angekündigt. Die staatlichen Maßnahmen sollen in verschiedenen Lebensbereichen zum Tragen kommen, wie Erdoğan am Internationalen Tag der Menschen mit Behinderungen betonte.

Auch die Ampel-Koalition bestärkte ihre Reformvorhaben. „In der laufenden Legislaturperiode will die Bundesregierung wichtige Belange für Menschen mit Behinderung weiter voranbringen“, hieß es auf der Internetseite der Bundesregierung. Zentrales Anliegen sei hierbei die Barrierefreiheit.

Organisationen pochen auf InklusionAnlässlich des Aktions- und Gedenktags wiesen mehrere Organisationen auf die schwierigen Lebensumstände von Menschen mit Behinderungen hin. Der Deutsche Behindertenrat (DBR) führte am Freitag eine Veranstaltung unter dem Titel „Ich bin nicht behindert – ich werde behindert!“ durch. „Inklusion ist ein Menschenrecht. Dennoch stoßen Menschen mit Behinderungen in ihrem Alltag auf viele Barrieren“, so der DBR.

Die Organisation „Union Internationaler Demokraten“ (UID) wies auf aktuelle Diskurse um Belange der Betroffenen hin. Hier sei etwa das Thema Inklusion hervorzuheben. Die UID unterstütze Maßnahmen für Menschen mit Behinderung „aus voller Überzeugung und mit Nachdruck“, sagte UID-Chef Köksal Kuş zu TRT Deutsch.

Seit 1993 wird der Internationale Tag der Menschen mit Behinderung regelmäßig am 3. Dezember begangen. Der Aktionstag soll auf die schwierigen Lebensumstände von Menschen mit körperlichen oder geistigen Einschränkungen aufmerksam machen.