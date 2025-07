Der Direktor des Indonesischen Krankenhauses in Gaza, Dr. Marwan Al-Sultan, seine Frau und alle fünf Kinder sind am Mittwoch bei einem israelischen Luftangriff getötet worden. Laut dem Gesundheitsministerium in Gaza griff Israels Armee gezielt das Wohnhaus des Mediziners an.

Das Ministerium erklärte zudem, Dr. Al-Sultans Arbeit sei „ein Symbol für Hingabe, Standhaftigkeit und Aufrichtigkeit“ gewesen. Er habe „unter den schwierigsten Umständen und in den schwierigsten Momenten“ Menschenleben gerettet.