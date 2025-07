Türkische Sicherheitskräfte haben im November insgesamt 103 Terroristen „neutralisiert“. Das teilte der stellvertretende Inneminister Ismail Çataklı am Montag mit.

Demnach waren 78 der betroffenen Terroristen für die PKK/KCK aktiv gewesen. Unter den „neutralisierten“ Personen seien zudem 24 Daesh-Terroristen und ein Mitglied einer linksextremistischen Terrorgruppe.

Laut Çataklı, der zugleich Sprecher des Innenministeriums ist, verhinderten türkische Sicherheitskräfte im selben Zeitraum insgesamt 17 Terrorangriffe.

Operation „Kralle-Schwert“Türkiye hatte zuletzt die Operation „Kralle-Schwert“ gegen die Terrorgruppe PKK/YPG am 20. November gestartet. In der ersten Phase wurden Stellungen im Nordirak und im Norden Syriens bombardiert.

Die Operation ist eine Antwort auf den jüngsten PKK-Terroranschlag in der Einkaufsmeile „Istiklal“ in Istanbul. Dabei wurden sechs Menschen getötet und 81 weitere verletzt. Die Attentäterin Ahlam Albashır gestand nach ihrer Festnahme, dass sie im Auftrag der PKK/YPG in Syrien gehandelt habe.

