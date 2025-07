Der türkische Geheimdienst (MIT) setzt seine Anti-Terror-Operation gegen die PKK/YPG im Norden Syriens fort. Wie Sicherheitsquellen am Montag mitteilten, „neutralisierten" Geheimdienstkräfte die hochrangige Terroristin Siham Mislih. Mislih war eine der führenden PKK/YPG-Terroristen in Ain Issa. Sie war Berichten zufolge an der Planung von Terroranschlägen gegen türkische Sicherheitskräfte in der Region beteiligt. Die Terrororganisation PKK führt seit mehr als 40 Jahren Anschläge in Türkiye durch. Sie wird dort für den Tod von mehr als 40.000 Menschen verantwortlich gemacht. Die PKK wird auch in den USA und der EU als Terrororganisation eingestuft. Die YPG ist der syrische Ableger der Terrormiliz.

