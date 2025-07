Die USA machen den Weg frei für den Verkauf von neuen F-16-Jets an Türkiye. Wie aus einem Bericht am Mittwoch hervorgeht, lockert Washington die Bedingungen für die Lieferung an Türkiye. Ein Ausschuss aus Mitgliedern des Repräsentantenhauses und des Senats stellte demnach einen entsprechenden Gesetzentwurf fertig. Darin sollen die zuvor von mehreren Abgeordneten eingereichten Änderungsanträge gestrichen worden sein. Das rund sechs Milliarden Dollar schwere Vorhaben umfasst den Kauf von 40 neuen F-16V-Kampfflugzeugen. Enthalten ist auch ein Modernisierungspaket für 80 ältere F-16-Modelle der türkischen Luftwaffe.

Das Repräsentantenhaus hatte in der verabschiedeten Gesetzgebung im Juli konkrete Bedingungen für den Verkauf aufgestellt. Doch US-Präsident Joe Biden sagte auf dem G-20-Gipfel auf Bali im November, dass er die Lieferung von F-16-Jets an Türkiye unterstütze.