Nach Aussage des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan sind alle Vorkehrungen für eine Bodenoperation gegen die Terrororganisation PKK/YPG getroffen worden. Bei seiner Rede auf der Generalversammlung der Türkischen Konföderation der Arbeitgeberverbände (TISK) am Dienstag bezog er sich auf Ain al-Arab im Norden Syriens. Die derzeitige Operation „Kralle-Schwert“ werde sich nicht nur auf Luftschläge beschränken, stellte Erdoğan klar.

Türkiye hatte die Operation „Kralle-Schwert“ am 20. November gestartet. In der ersten Phase wurden PKK/YPG-Stellungen im Nordirak und im Norden Syriens bombardiert. Erdoğan betonte, dass Türkiye im Vergleich zu früheren Zeiten in allen Bereichen unabhängiger sei. Dazu zähle neben der Politik und Wirtschaft auch das Militär. „Jetzt bestimmt unsere Nation unser Schicksal“, fügte der türkische Präsident hinzu.

