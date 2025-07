Angesichts der Energiekrise hat der türkische Präsidentensprecher Ibrahim Kalın den Turkstaaten eine „lebenswichtige Rolle“ für die Zukunft prophezeit. Seine Einschätzung begründete er am Samstag in Ankara mit den reichen Energiereserven auf den Territorien der Turkstaaten. Die Turkvölker befänden sich daher in einer „strategisch bedeutsamen, historischen“ Phase.

Die Turkstaaten würden sich in der heutigen Welt wieder vereinigen, betonte Kalın. Die von der Organisation der Turkstaaten (OTS) dargelegte „politische Vision“ sei eines der deutlichsten Ergebnisse dieser Entwicklung.

