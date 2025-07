Ankara begrüßt die aktuellen US-Bedingungen für die F-16-Lieferung an Türkiye. „Letztendlich ist das Fehlen von negativen Punkten (im Gesetzentwurf) eine erfreuliche Entwicklung. Wir begrüßen dies“, sagte Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu während einer Pressekonferenz am Mittwochabend.

Wie aus Medienberichten am Mittwoch hervorging, lockert Washington die Bedingungen für die Lieferung an Türkiye. Ein Ausschuss aus Mitgliedern des Repräsentantenhauses und des Senats stellte demnach einen entsprechenden Gesetzentwurf fertig. Darin sollen die zuvor von mehreren Abgeordneten eingereichten Änderungsanträge gestrichen worden sein.

Ankara fordert „so schnell wie möglich“ Abschluss der KäufeDie Verabschiedung des Gesetzentwurfs und der Abschluss der Deals würden „im Interesse aller“ liegen, betonte Çavuşoğlu. Zugleich forderte der türkische Außenchef, der Verkaufsprozess müsse „so schnell wie möglich“ abgeschlossen werden.

Auf die jüngsten Entwicklungen hin sagte US-Außenministeriumssprecher Ned Price, dass die sicherheitspolitische Zusammenarbeit mit Türkiye von „höchster Bedeutung“ sei. Ankara sei ein „wichtiger NATO-Verbündeter“ und ein „wichtiger Sicherheitspartner“.

„Wir wollen sicherstellen, dass unsere Verteidigungskapazitäten integriert sind und dass Türkiye über das verfügt, was es braucht, um sich den gewaltigen Bedrohungen zu stellen, denen es ausgesetzt ist“, so Price. Kein NATO-Verbündeter habe „mehr terroristische Angriffe auf seinem Boden erlebt als unsere türkischen Verbündeten“.

Zusammenarbeit mit Türkiye in Sicherheitsfragen von „größter Bedeutung“Die Zusammenarbeit mit Türkiye in Sicherheitsfragen sei von „größter Bedeutung“, fügte Price hinzu. Dies habe US-Präsident Joe Biden bereits auf dem NATO-Gipfel in Madrid im Juni seinem türkischen Amtskollegen Recep Tayyip Erdoğan mitgeteilt.

Das rund sechs Milliarden Dollar schwere Vorhaben von Türkiye umfasst den Kauf von 40 neuen F-16-Kampfflugzeugen. Enthalten ist auch ein Modernisierungspaket für 80 ältere F-16-Modelle im Bestand der türkischen Luftwaffe.

Das US-Repräsentantenhaus hatte in der verabschiedeten Gesetzgebung im Juli konkrete Bedingungen für den Verkauf aufgestellt. Diese wurden am Dienstag aus dem endgültigen Gesetzentwurf über die Verteidigungsausgaben gestrichen.