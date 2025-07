In Türkiye sind die erwarteten Touristenzahlen nach oben hin korrigiert worden. Wie der türkische Tourismusminister Mehmet Nuri Ersoy am Donnerstag in Ankara sagte, rechnet das Land bis Jahresende mit 51,5 Millionen Touristen. Der Tourismussektor erwarte zudem Einnahmen von insgesamt 46 Milliarden Dollar.

Mit Blick auf die letzten 20 Jahre sei die Zahl der ausländischen Touristen um mehr als das Dreifache gestiegen, so Ersoy. Für das kommende Jahr sei das Ziel, 60 Millionen ausländische Touristen anzulocken und die Einnahmen auf 56 Milliarden Dollar zu steigern.