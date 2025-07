Marokko hat im Viertelfinale der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar Portugal mit 1:0 besiegt. Die Nordafrikaner ziehen nach dem Spiel am Samstag als erste afrikanische Nationalmannschaft ins WM-Halbfinale ein.

Den Siegtreffer erzielte Youssef En-Nesyri in der 42. Minute. Auch die Einwechslung von Superstar Cristiano Ronaldo in der zweiten Hälfte der Partie brachte keinen Erfolg. Der Titeltraum der Portugiesen platzte damit bereits im Viertelfinale.

Der Sieg der Nordafrikaner wurde nicht nur in Marokko, sondern auch in anderen Ländern der Welt gefeiert. Im europäischen Raum gingen vor allem in Belgien, Frankreich und Italien tausende Menschen auf die Straßen.