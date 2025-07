Beim Europäischen Filmpreis hat die TRT-Koproduktion „Triangle of Sadness“ gleich vier Auszeichnungen gewonnen. Die Satire über eine Luxuskreuzfahrt wurde am Samstagabend in der isländischen Hauptstadt Reykjavik als bester europäischer Film des Jahres gekürt.

Regisseur Ruben Östlund erhielt zudem die Auszeichnungen für die beste Regie und das beste Drehbuch. Einer der Hauptdarsteller, Zlatko Burić, wurde als bester Schauspieler ausgezeichnet. Der Film erzählt von einer Schiffsreise, die anders endet als geplant. Ausgangspunkt sind die Abenteuer, die das Paar Carla und Yaya bei einer luxuriösen Schifffahrt mit Milliardären erleben.

TRT-Intendant Sobacı gratuliert Film-TeamAn dem Film „Triangle of Sadness“ wirkten neben Türkiye England, Frankreich, Griechenland, Schweden, die Schweiz und die USA mit. Der Koproduzent aus Türkiye war die türkische öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt TRT.

TRT-Intendant Mehmet Zahid Sobacı zeigte sich erfreut über den Erfolg des Films. „Ich gratuliere der Film-Crew“, schrieb er nach dem Bekanntwerden der Preisverleihungen. „Zum zweiten Mal in Folge sind unsere Filme als die besten in Europa ausgezeichnet worden“, fügte er hinzu. Damit wies Sobacı auf den Film „Quo vadis, Aida?“ hin. Das Drama über das Massaker in Srebrenica war im vergangenen Jahr als bester europäischer Film des Jahres ausgezeichnet und ebenfalls von TRT koproduziert worden.

Der Europäische Filmpreis zählt zu den renommiertesten Auszeichnungen der Branche. Die rund 4400 Mitglieder der Filmakademie konnten in etlichen Kategorien über Preisträgerinnen und Preisträger abstimmen, ähnlich wie bei den Oscars in den USA.

Eine Videonachricht kam von der Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen. Ihr Klimaschutzprogramm European Green Deal erhielt einen Nachhaltigkeitspreis. Der Europäische Filmpreis wird in der Regel abwechselnd in Berlin und einer anderen europäischen Stadt verliehen.