„Orion”-Kapsel zurück auf der Erde

Die unbemannte „Orion”-Kapsel der NASA-Mondmission „Artemis 1" ist am Sonntag im Pazifischen Ozean vor der mexikanischen Halbinsel Baja California gelandet. Mitte November hatte die US-Raumfahrtbehörde die Kapsel an Bord einer Rakete in Richtung Mond geschossen.