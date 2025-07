Türkiye und die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) bauen ihre Energie-Kooperation aus. Der entsprechende Beschluss zur Genehmigung der „Absichtserklärung über die Zusammenarbeit im Energiebereich zwischen der Regierung der Republik Türkiye und der Regierung der Vereinigten Arabischen Emirate“ wurde am Dienstag im türkischen Amtsblatt veröffentlicht. Die Absichtserklärung war am 24. November 2021 in Ankara unterzeichnet worden.

Mit der Absichtserklärung soll ein Rahmen für die Entwicklung der bilateralen Energiekooperation geschaffen werden. Hierzu soll der Austausch von technischen Informationen, Fähigkeiten und Fachwissen erleichtert werden. Die nachhaltige Entwicklung des Öl- und Gassektors soll besonders gefördert werden.

Ebenso sollen aber auch die Chancen und Herausforderungen der fossilen und Erneuerbaren Energien erörtert werden. Dazu gehörten mögliche Innovationen zur Verringerung der Umweltauswirkungen sowie die Zusammenarbeit in Know-how und Technologie, hieß es weiter.

Mehr dazu: Türkiye: Strom durch Windenergie erreicht neues Allzeithoch