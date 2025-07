Der Chef der türkischen Oppositionspartei CHP, Kemal Kılıçdaroğlu, ist am Mittwoch nach Berlin gereist. Bei seinem dreitägigen Deutschlandbesuch ist auch ein Arbeitstreffen mit dem US-Ökonomen Jeremy Rifkin geplant, wie die türkische Nachrichtenagentur Anadolu am Mittwoch berichtete. Demnach wird der CHP-Chef auch Gespräche mit Wirtschaftswissenschaftlern, Finanzinstituten, Akademikern und Universitäten führen. Dabei soll das Thema „industrielle Transformation“ im Vordergrund stehen. Nach seiner Ankunft in Berlin traf Kılıçdaroğlu zunächst Ahmet Başar Şen, den Türkischen Botschafter.

Zuvor hatte der Oppositionsführer bereits die Vereinigten Staaten und Großbritannien besucht.