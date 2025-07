Die USA haben in Syrien ihre gemeinsamen „Patrouillen“ mit der Terrororganisation PKK/YPG wieder aufgenommen. „Die Partneroperationen mit der SDF wurden wieder aufgenommen, und zwar am 9. Dezember in vollem Umfang“, sagte der Sprecher des US-Verteidigungsministeriums, Patrick Ryder, am Dienstag in einem täglichen Pressebriefing vor Reportern. Die USA hatten zuvor ihre Truppenpräsenz vor Ort im Zuge der türkischen Luftangriffe gegen die Terrorgruppe reduziert.

Das Pentagon begründete die Zusammenarbeit mit der PKK/YPG mit der „präventiven Bekämpfung“ der Terrormiliz ISIS/Daesh. Die YPG stellt den wichtigsten Partner der US-Truppen in Syrien dar.

Die türkischen Anti-Terror-Operationen in Nordsyrien sind eine Antwort auf den jüngsten PKK-Terroranschlag in der Einkaufsmeile „Istiklal“ in Istanbul. Sechs Passanten waren bei dem Anschlag in der türkischen Metropole getötet und 81 weitere verletzt worden. Die Attentäterin Ahlam Albashir gestand nach ihrer Festnahme, dass sie im Auftrag der syrischen PKK/YPG gehandelt habe.

