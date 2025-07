Der türkische E-Autohersteller TOGG will bis Ende 2024 in den europäischen Markt eintreten. In einer Rede vor dem Türkisch-Deutschen Wirtschaftsforum in Berlin sagte TOGG-Chef Gürcan Karakaş, das Unternehmen werde „wahrscheinlich zuerst“ in den skandinavischen Ländern aktiv werden. Die skandinavischen Länder seien offener für neue Marken und Elektrofahrzeuge. Die Infrastruktur sei in diesen Ländern weiter verbreitet als in anderen Ländern. Das Unternehmen habe das E-Auto vor zwei Wochen für die Testphase nach Berlin geschickt, so Karakaş. TOGG hatte ihr Projekt im Jahr 2018 gestartet und begann im vergangenen Oktober mit der Massenproduktion. Der türkische E-Autohersteller wird voraussichtlich mit dem SUV, seinem ersten smarten Gerät im C-Segment, im ersten Quartal nächsten Jahres auf den Markt kommen.

