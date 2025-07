Ein Ambulanzflugzeug des türkischen Gesundheitsministeriums hat einen Leukämiepatienten aus Leverkusen zur Behandlung nach Istanbul geflogen. Ahmet Ali Kork war zuvor etwa vier Monate in einem Leverkusener Krankenhaus behandelt worden, wie türkische Medien am Mittwoch berichteten. Demnach schien die Behandlung in Deutschland nicht anzuschlagen. Das Krankenhaus habe deshalb die lebenserhaltenden Maßnahmen beenden wollen. Dabei sei Kork die ganze Zeit über in einem stabilen Zustand gewesen, erklärte ein Familienangehöriger. Die Familie habe sich daraufhin an das türkische Generalkonsulat in Köln gewandt, um die Behandlung in Türkiye fortzusetzen. Nachdem alle Verfahren abgeschlossen waren, wurde der Patient laut Medienberichten am Mittwochabend vom türkischen Gesundheitsministerium ausgeflogen. Der türkische Generalkonsul in Köln, Turhan Kaya, begleitete demnach die Familie zum Flughafen.