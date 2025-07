Türkiye, Aserbaidschan und Turkmenistan bauen ihre Zusammenarbeit weiter aus. „Wir haben gerade fünf Dokumente in den Bereichen Energie, Handel und Wirtschaft, Zoll, Verkehr, Wissenschaft, Bildung und Kultur unterzeichnet“, verkündete der türkische Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu nach einem trilateralen Gipfel am Mittwoch. An der Pressekonferenz nahmen auch seine Amtskollegen aus Turkmenistan und Aserbaidschan teil. Einer der wichtigsten Punkte des trilateralen Gipfels war die Stärkung der Energiezusammenarbeit zwischen den drei Turkrepubliken. Dazu werde nun eine Arbeitsgruppe gebildet, um gemeinsame Einsatz- und Transportmöglichkeiten für das turkmenische Erdgas zu erörtern.

Von dieser gestärkten Kooperation sollen jedoch nicht nur die drei Turkrepubliken profitieren. Die Zusammenarbeit werde sich auch positiv auf die Stabilität und Wohlstand aller Nachbarländern auswirken, bekräftigte Çavuşoğlu.