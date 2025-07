Nach dem Tod eines 20-jährigen türkischstämmigen Studenten in Frankreich fordert dessen Bruder die Aufklärung des Todesumstandes. Die polizeilichen Ermittlungen zum Tod von Akın Genç liefen derzeit weiter, erklärte sein Bruder Ersin Genç am Samstag der Nachrichtenagentur Anadolu. Noch sind die genauen Hintergründe des Todes nicht bekannt.

Der Vorfall hatte sich am Donnerstag in der Stadt Aulnay-sous-Bois ereignet. Auf dem Rückweg von seiner Hochschule war der Architekturstudent nach einem Kopfschuss ums Leben gekommen. Die Polizisten sollen der Familie mitgeteilt haben, dass Akın Genç in etwa 200 Meter Entfernung zur Wohnung tot aufgefunden worden sei.

Die Familie sucht nach möglichen Erklärungen für die Tat. Niemand habe eine feindselige Haltung gegenüber Akın Genç oder der Familie gehabt, sagte der Bruder des Opfers.

Auch aus der Politik kommen Forderungen nach einer Aufklärung des Vorfalls. „Wir verfolgen die weiteren Entwicklungen“, schrieb der türkische AK-Partei-Abgeordnete Zafer Sırakaya am Samstag auf Twitter.