Schwedens Außenminister Billström hat Ankara die Unterstützung seiner Regierung im türkischen Anti-Terror-Kampf zugesichert. „Alles, was in dem Memorandum festgelegt ist, werden wir erfüllen“, sagte Billström der türkischen Nachrichtenagentur Anadolu am Donnerstag. Ab dem neuen Jahr werde Stockholm über eine neue Verfassung verfügen. Die Änderung ermögliche strengerer Anti-Terror-Gesetze im Land.

Stockholm habe inzwischen volles Verständnis für Türkiyes Sicherheitsbedenken. Das Land sei seit Jahrzehnten mit Terrorismus konfrontiert. Der jüngste PKK-Anschlag in Istanbul habe die schwere des Problems verdeutlicht. Laut Billström ist Schweden aber nun besser informiert.

Vor diesem Hintergrund sagte Billström deutlich bessere Beziehungen zwischen Türkiye und Schweden voraus. Mit Erfüllung des trilateralen NATO-Memorandums werde der Weg „für verbesserte Beziehungen“ frei sein.

Das Interview erfolgte nach einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem türkischen Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu in Ankara. Çavuşoğlu hatte Kritik an der aktuellen Sicherheitspolitik geäußert. Der türkische Außenchef monierte, dass Schweden bislang wenig „konkrete“ Schritte unternommen habe.