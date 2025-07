Die islamische Dachverband Ditib hat zum Weihnachtsfest die Bedeutung des gesellschaftlichen Miteinanders unterstrichen. „Vor allem an Zeiten wie Weihnachten, wo Werte wie Nächstenliebe und Mitgefühl besonders im Vordergrund stehen, erinnern wir uns an die Bedeutung des gesellschaftlichen Zusammenhalts“, erklärte der größte deutsche Moscheeverband am Donnerstag in seiner diesjährigen Weihnachtsbotschaft.

Die aktuellen Krisen könnten nur gemeinsam überwunden werden. Religionsgemeinschaften komme hierbei eine besondere Aufgabe und Verantwortung zu, hieß es vom islamischen Dachverband. Dazu gehöre auch die gemeinsame Verantwortung aller gesellschaftlichen Akteure zur Aufnahme von Geflüchteten.

Vor dem Hintergrund des im Herbst erstmals erklungenen öffentlichen Gebetsrufs in der Kölner Ditib-Zentralmoschee sprach der Dachverband von einem wichtigen Zeichen der Integration. „Die Botschaft war und ist klar: Muslime sind angekommen und sie stehen gemeinsam mit Christen, Juden und allen anderen Gläubigen und auch den Nichtgläubigen.“ Die deutsche Gesellschaft sei von Vielfalt geprägt. Dies schließe auch Kontroversen ein.