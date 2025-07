Nach der umstrittenen Stellenanzeige der Nachrichtenagentur Reuters für eine Stelle in Türkiye hat TRT World mit einer eigenen Stellenausschreibung reagiert. Gesucht wird in der Anzeige vom Samstag ein Korrespondent für das Londoner Büro. Einige der Themenfelder: Brexit, die Forderung Schottlands nach Unabhängigkeit, Inflation und Abwertung des britischen Pfundes.

In der Stellenausschreibung von Reuters wird nach einem stellvertretenden Büroleiter in Türkiye gesucht. Bei der Beschreibung der Stelle wird behauptet, Türkiye habe sich unter Präsident Recep Tayyip Erdoğan von „modernen und säkularen Traditionen“ abgewandt. Mit Blick auf die Wahl im Juni 2023 soll der künftige Angestellte die „galoppierende Inflation und angeschlagene Lira“ in seine Berichterstattung miteinbeziehen.

Zahlreiche türkische Twitter-Nutzer kritisierten die aktuelle Stellenanzeige von Reuters. Der Agentur wird vorgeworfen, voreingenommen gegenüber Erdoğan zu sein. Reuters suche offenkundig nach einem Journalisten, der „Anti-Erdoğan-Rhetorik“ verbreiten soll, kommentiert ein User. Ein weiterer User schreibt, Reuters wolle eher einen Spion statt einen Journalisten einstellen.