Der türkische Windenergie-Verband TÜREB hat für das kommende Jahr große Investitionen in der Branche angekündigt. 2023 werde das „Jahr der Investitionen“ in die Windenergie sein, erklärte TÜREB-Vorsitzender Ibrahim Erden am Sonntag gegenüber der Nachrichtenagentur Anadolu.

Türkiye weise in der Branche ein „großes Potenzial“ auf, so Erden. Mit einem Exportvolumen von 1,5 Milliarden Euro sei das Land bei Windenergie-Lieferketten „der zuverlässigste Partner für Europa“.

Mit Rückblick auf das laufende Jahr zog der Branchenvertreter ein äußerst positives Fazit. Die Marke von 12.000 Megawatt an installierter Leistung sei nur knapp verfehlt worden. Das Potenzial liege insgesamt bei knapp 200.000 Megawatt, sagte Erden.

