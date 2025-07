Paris: Mutmaßlicher Täter in Psychiatrie verlegt

Am Wochenende kam es in Paris nach dem Anschlag auf ein Kulturzentrum zu Zusammenstößen zwischen der Polizei und PKK-Anhängern. Fahrzeuge wurden dabei angezündet, ganze Straßen verwüstet. Der mutmaßliche Täter ist derweil in eine psychiatrische Einrichtung verlegt worden.