Die türkische Küstenwache hat nach eigenen Angaben insgesamt 384 Flüchtlinge auf Schlauchbooten im Mittelmeer gerettet. Viele davon seien am Montag zuvor von griechischen Grenztruppen in türkische Hoheitsgewässer gedrängt worden, hieß es in der Erklärung.

Den Angaben zufolge konnten vor der Küste der Provinz Izmir 182 Menschen gerettet werden. Weitere Rettungsaktionen gab es demnach unter anderem in Muğla (29), Balıkesir (73) und Ayvacık (61).

Ankara und internationale Menschenrechtsgruppen verurteilen die Pushback-Praxis Griechenlands. Athen hingegen spricht von falschen Anschuldigungen. Auch die EU-Grenztruppe Frontex ist immer wieder in illegale Aktionen involviert. Anfang 2022 war Frontex-Chef Fabrice Leggeri inmitten des Skandals um die umstrittene Grenztruppe zurückgetreten.