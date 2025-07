Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat die neue israelische Botschafterin Irit Lillian akkreditiert. Der Empfang fand am Dienstag im Präsidialkomplex in Ankara statt. Das Amt ist damit seit 2018 erstmals wieder besetzt. Lillian war zuvor zwei Jahre lang als Geschäftsträgerin in Ankara tätig.

Der israelische Präsident Isaac Herzog bezeichnete die Akkreditierung auf Twitter als „großen Schritt“ in den türkisch-israelischen Beziehungen. Nun erwarte er den Amtsantritt des türkischen Botschafters in Israel. „Ich freue mich darauf“, so Herzog.

Nach einer vierjährigen Unterbrechung hatten Türkiye und Israel im August die Wiederherstellung der diplomatischen Beziehungen vereinbart.