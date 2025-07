Die Industriezone in Şanlıurfa soll die Gesamtkapazität der erneuerbaren Energien in Türkiye um 50 Prozent erhöhen. Der Direktor des Zentrums für erneuerbare Energien in Türkiye (YENEV), Mehmet Azmi Aktacir, erklärte am Dienstag, dass mit den Photovoltaik--Freiflächenanlagen bis zu fünf Gigawatt Leistung erbracht werden können. Das Solarenergiepotenzial in Türkiye liege derzeit bei insgesamt zehn Gigawatt.

Mit den neuen Solaranlagen in der südöstlichen Provinz erhofft sich Türkiye einen großen Beitrag zur Wirtschaft. Vor allem in der Landwirtschaft erwarte man größere Investitionen, sagte die Solarmodul-Herstellerin Rojda Günbegi. „Ich denke, es wird einen großen Beitrag leisten, vor allem für unsere Landwirte“.

Das Projekt soll unter der Koordination des türkischen Energieministeriums, Finanzministeriums und Technologieministeriums realisiert werden. Mit einer jährlichen Sonnenscheindauer von bis zu 3000 Stunden verfügt Şanlıurfa über ein großes Potenzial im Bereich der erneuerbaren Energien.