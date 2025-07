Die Zahl der Mobilfunknutzer in Türkiye ist im dritten Quartal 2022 auf 90,8 Millionen gestiegen. Rund 92 Prozent davon verwendeten 4.5G, wie der türkische Verkehrsminister Adil Karaismailoğlu am Dienstag in Ankara mitteilte. Die Zahl der portierten Mobilfunknummern betrug demnach 164,4 Millionen.

Das Gesamtvolumen des Mobilfunkverkehrs habe in diesem Zeitraum Rund 80,6 Milliarden Minuten erreicht, so Karaismailoğlu. Die durchschnittliche monatliche Nutzungszeit von Mobilfunknetzen pro Nutzer betrage 569 Minuten.