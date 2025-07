Die türkische Möbelindustrie hat in den ersten elf Monaten dieses Jahres Exporteinnahmen in Höhe von rund 7,5 Milliarden Dollar erzielt. Auf Türkiye entfällt damit ein Marktanteil von 3 Prozent, wie der Präsident des türkischen Holzverarbeitungsverbandes (TAIF), Hüseyin Taklacı, am Dienstag bekannt gab. Ziel sei es, diesen Wert auf 10 Prozent zu erhöhen, betonte Taklacı. Das Handelsvolumen des globalen Möbelsektors betrage derzeit rund 200 Milliarden Dollar.

Türkiye zählte im vergangenen Jahr zu den Top zehn Exportländern im Bereich Möbel. Ziel sei es, zu den Top drei aufzusteigen, so Taklacı. Das wichtigste Abnehmerland war im laufenden Jahr laut Statistik der Irak (12 Prozent Anteil) – gefolgt von den USA und Libyen.