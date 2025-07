Nach dem russisch-türkisch-syrischen Dreiertreffen hat der türkische Verteidigungsminister Hulusi Akar Frieden und Stabilität als langfristige Ziele für Syrien genannt. Hierzu habe er die Terrorbekämpfung seines Landes in Syrien hervorgehoben und als einziges Ziel der Operationen im Ausland bekräftigt, so Akar am Donnerstag. Der türkische Verteidigungsminister war für das Treffen mit seinem russischen und syrischen Amtskollegen am Mittwoch nach Moskau gereist.

Bei seiner Erklärung wies Akar außerdem auf türkische Sicherheitsbedenken hin, die ausgeräumt werden müssten. So müsse unter anderem eine weitere Migration aus Syrien nach Türkiye verhindert werden.

Mit Blick auf die regionale Sicherheit, besonders in Syrien und im Irak, untermauerte der türkische Verteidigungsminister die Bedeutung der territorialen Integrität. Beim Stabilisierungsprozess müssten die Souveränitätsrechte der Staaten beachtet werden.