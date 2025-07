Der türkische Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu wirft den USA vor, im türkisch-griechischen Konflikt Partei gegen Türkiye zu ergreifen. Washingtons Waffenlieferungen an Athen seien ein „klares Indiz“ dafür, so Çavuşoğlu auf einer Pressekonferenz am Donnerstag in Ankara.

Auch das am September aufgehobene US-Waffenembargo gegen die Zyperngriechen verstärke diese Annahme. Die USA hätten mit dieser Entscheidung gezeigt, dass sie jegliches Gleichgewicht in ihrer politischen Haltung verloren hätten, so Çavuşoğlu.