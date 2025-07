Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat in seiner Botschaft zum Jahreswechsel seine Hoffnung auf „Frieden, Ruhe, Wohlstand und Gesundheit“ ausgedrückt. Er rief die Bürger in der Videobotschaft vom Samstag dazu auf, zuversichtlich in die Zukunft zu blicken.

„Ich möchte noch einmal unterstreichen, dass wir das Jahr 2022 wie die vergangenen 20 Jahre mit mehr Gewinnen als Problemen abgeschlossen haben“, fügte Erdoğan hinzu. Ähnlich wie bei der Corona-Pandemie habe die Regierung auch angesichts des Ukraine-Krieges und dessen Folgen richtig reagiert.

Erdoğan erinnerte daran, dass das Jahr 2023 zugleich das 100-jährige Bestehen der Republik Türkiye markiert. Daher beginne zugleich ein neuer Zeitabschnitt für die türkische Nation. „Wir werden unserem Land (...) mit unserer Vision vom ‚Türkischen Jahrhundert‘ zu einem viel größeren Durchbruch verhelfen“, versicherte er.

Der türkische Präsident appellierte zugleich an die Jugend, an ihren Träumen und Zielen festzuhalten. Die Regierung sei bemüht, künftigen Generationen ein Land zu hinterlassen, das sie mit ihren Ideen selbst gestalten können.