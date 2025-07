Nach Ansicht des Migrationsforschers Panu Poutvaara vom Ifo-Institut ist Deutschland auf Fachkräfte aus dem Ausland angewiesen. Jährlich würden rund 400.000 Arbeitskräfte aus dem Ausland benötigt, sagt Poutvaara in einem am Freitag veröffentlichten Interview mit der Nachrichtenagentur Anadolu. Das gehe aus offiziellen Schätzungen hervor.

Ohne Zuwanderung könne die deutsche Wirtschaft mit „großen Problemen“ konfrontiert werden, so Poutvaara weiter. Denn aufgrund des demografischen Wandels würden immer mehr Menschen in den Ruhestand treten als in den Arbeitsmarkt.

Die geplanten Reformen des Einwanderungsgesetzes könnten dabei helfen, die Probleme auf dem Arbeitsmarkt zu lösen, betont Poutvaara. „Im Allgemeinen ist es ein sehr modernes Gesetz“. Allerdings müssten dafür bürokratische Hindernisse auf den Ämtern abgebaut werden, stellt der Migrationsforscher klar.

Auch müsse die Anerkennung von ausländischen Berufsabschlüssen beschleunigt und vereinfacht werden, Darüber hinaus sollten ausländische Arbeitskräfte schneller die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten, so Poutvaara. Dies sei für eine bessere Integration sinnvoll.