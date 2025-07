Türkiye: Rund 20 Millionen Museumsbesucher im Jahr 2022

Kultur pur: Die Museen in Türkiye haben im vergangenen Jahr insgesamt rund 20 Millionen Besucher gezählt – allein in Istanbul waren es mehr als sieben Millionen. Als Stadt lockte Antalya 2022 die meisten Touristen an.