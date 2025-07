Türkiye hat im Jahr 2022 Exporteinnahmen in Höhe von rund 254 Milliarden US-Dollar erzielt. Damit habe das Land seinen neuen Exportrekord aufgestellt, erklärte Präsident Recep Tayyip Erdoğan am Montag in Istanbul bei der Vorstellung der Exportzahlen des vergangenen Jahres.

„Trotz der globalen Missstände im Jahr 2022 stieg unser Export im Vergleich zum Vorjahr um 12,9 Prozent an“, sagte der türkische Staatschef. Das Land wolle künftig unter den Top 10 Exportnationen der Welt sein, bekräftige er.

Präsident Erdoğan wies zudem auf die besondere Bedeutung von türkischen Serien in Sachen Export hin. Nach den USA sei Türkiye der zweitgrößte Exporteur von TV-Serien. Aktuell würden diese weltweit etwa 800 Millionen Zuschauer erreichen. „Wir peilen in diesem Jahr Einnahmen in Höhe von mindestens 1,5 Milliarden Dollar durch den Export von Serien und Filmen sowie 1,5 Milliarden Zuschauer an“, sagte er.

