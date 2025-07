Das CHP-Parteibüro in Frankfurt ist in der Silvesternacht angegriffen worden. Dabei sei eine große Scheibe eingeschlagen worden, teilte die CHP-Repräsentation in Frankfurt.

Aus der Politik kam Kritik an dem Vorfall. Die Verantwortlichen müssten zur Rechenschaft gezogen werden, schrieb der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses der türkischen Nationalversammlung, Akif Çağatay Kılıç, am Montag auf Twitter.

„Ich verurteile den Angriff auf das CHP-Parteibüro in Frankfurt“, teilte der AK-Partei-Abgeordnete Zafer Sırakaya auf seinem Twitter-Account mit. Die Verantwortlichen müssten sofort aufgespürt werden, so der Politiker.

Neben der Politik kam auch aus diversen Organistionen Kritik an dem Angriff. Die Union Internationaler Demokraten (UID) sprach von einem „feigen Anschlag“. „Wir erwarten, dass die Täter so schnell wie möglich gefasst und der Justiz überstellt werden“, so die UID weiter.