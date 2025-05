Die AfD hält sich mit einer Bewertung des Vorschlags der USA und der Ukraine für eine Waffenruhe mit Russland zurück. Auf die Frage, ob Russland nach Ansicht der AfD jetzt in der Pflicht sei, auf den Vorschlag einzugehen, sagte der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der Fraktion, Bernd Baumann, vor Journalisten in Berlin: „Das ist nicht unsere Sache, das jetzt vorab zu bewerten.“ Mitten in die Verhandlungen hinein Urteile abzugeben, „steht uns nicht zu“, sagte er weiter.

Man werde sehen, wie die Russen sich jetzt äußerten und welche Drähte US-Präsident Donald Trump zu Russland habe und ob das jetzt etwas werde oder nicht. „Es könnte funktionieren, bisher hat es keiner geschafft, vielleicht schafft's Trump.“

Die Ukraine hatte sich bei Gesprächen in Saudi-Arabien zu einer von den USA vorgeschlagenen 30-tägigen Waffenruhe bereiterklärt – abhängig von Russlands Bereitschaft zu einem solchen Schritt.

Die AfD hatte Russlands Ukraine-Krieg als völkerrechtswidrig verurteilt. Im weiteren Verlauf hielten sich Spitzenpolitiker der Partei mit Kritik an Russland zurück, verurteilten aber eine militärische Unterstützung der Ukraine und die Wirtschaftssanktionen gegen Moskau und forderten diplomatische Anstrengungen für ein Kriegsende. Der Krieg sei „nicht unser Krieg“, sagte Parteichef Tino Chrupalla.