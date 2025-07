Moschee „Opfer eines Vandalismusaktes“

Die muslimische Gemeinde in Wien ist besorgt. Der Eingang der Fatih-Moschee war in der Silvesternacht in Brand gesetzt worden. TRT Deutsch hat mit dem Präsidenten der Islamischen Glaubensgemeinschaft (IGGÖ), Ümit Vural, über den Vorfall gesprochen.