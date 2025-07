Türkiye wird Bulgarien jährlich mit 1,5 Milliarden Kubikmeter Erdgas beliefern. Der Vertrag mit 13 Jahren Laufzeit wurde am Dienstag zwischen dem türkischen Energieminister Fatih Dönmez und seinem bulgarischer Amtskollege Rosen Hristov unterzeichnet. Die Zeremonie fand in der bulgarischen Hauptstadt Sofia statt.

Der türkische Gasexport nach Bulgarien werde sich auch auf die umliegenden Region positiv auswirken, so Dönmez. „Es wird einen großen Beitrag zur Erdgasversorgungssicherheit in Europa und besonders in Bulgarien leisten.“

Dönmez äußerte zudem seinen Wunsch, die türkisch-bulgarische Zusammenarbeit im kommenden Jahr weiter auszubauen – besonders im Energiebereich.

Der bulgarische Energieminister bezeichnete das Gas-Abkommen mit Türkiye als „historisch“. „Dank dieses Abkommens haben wir die Möglichkeit, Erdgas von allen Erdgasproduzenten der Welt zu kaufen“, so Hristov.