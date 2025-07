Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir will das sogenannte Containern straffrei machen. „Wer noch verzehrfähige Lebensmittel aus Abfallbehältern retten will, sollte dafür nicht belangt werden“, sagte er am Dienstag gegenüber der „Rheinischen Post“.

Mit dem Begriff „Containern“ ist das Holen von noch genießbaren Lebensmitteln aus Abfallcontainern, meistens von Supermärkten, gemeint. Viele Bedürftige versuchen auf diese Weise, ihre Ernährung zu sichern.

Seine Entscheidung begründete der Minister damit, dass „viel zu viele Lebensmittel“ im Müll landen würden. Es handele sich um „rund elf Millionen Tonnen“. „Es gibt deshalb nicht die eine Lösung, um das Problem der Lebensmittelverschwendung mit einem Schlag zu lösen. Wir müssen deshalb pragmatisch schauen, wo wir ansetzen können“, so der Grünen-Politiker.

Keine sinkenden Lebensmittelpreise in SichtDer Landwirtschaftsminister rechnet überdies nicht mit sinkenden Lebensmittelpreisen. Solange der Ukraine-Krieg andauere, müsse Deutschland „irgendwie mit den Folgen umgehen“.

„Uns ist als Bundesregierung sehr bewusst, wie schwierig das für viele ist, und wir haben deshalb einen milliardenschweren Schutzschirm gespannt und mehrere Entlastungspakete auf den Weg gebracht“, sagte Özdemir. „Zur Ehrlichkeit gehört aber auch, dass wir die Folgen des russischen Krieges nicht ungeschehen machen können.“