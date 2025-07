Tesla-Auto stürzt in die Tiefe

Im US-Bundesstaat Kalifornien ist ein Tesla-Fahrzeug mit vier Menschen an Bord mehr als 70 Meter in die Tiefe gestürzt. Der Vorfall ereignete sich am Dienstag in einer Gegend, die als „Devil’s Slide” bekannt ist. Alle vier Insassen konnten lebend aus den Trümmern geborgen werden.