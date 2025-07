Die türkische Agrarbranche hat im Jahr 2022 mit rund 34,2 Milliarden Dollar die höchsten Exporte aller Zeiten erreicht. Die Ausfuhren stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 15,3 Prozent, wie es in einer Erklärung des türkischen Exporteur-Dachverbands (TIM) vom Mittwoch heißt.

Demnach lagen in fünf Agrarsektoren die Ausfuhren in den Irak im Rekordbereich. Die Lieferung von Getreide, Hülsenfrüchten und Ölsaaten (2,3 Milliarden Dollar), Obst- und Gemüseerzeugnissen (379,1 Millionen Dollar), tierischen Erzeugnissen (772,3 Millionen Dollar) sowie Papier und forstwirtschaftlichen Erzeugnissen (1,04 Milliarden Dollar) in das Nachbarland konnte einen Höchststand aufweisen.